女星尹汝貞近年因為《尹食堂》、《尹STAY》爆紅，讓觀眾們都快忘記尹汝貞其實是影后級的人物，出道55年的她，是韓國人眼中的最佳「國民媽媽」，她在電視劇《沒有第二次》裡除了要溫暖安慰受傷的房客們，編劇也幫她安排了感情線，讓陰錯陽差長達50年的初戀開花結果。

在新韓綜《尹Saty》裡，尹汝貞是幽默風趣的尹社長，與外國人應對談吐間，一口流利的英文，被外國人稱作是「優雅的女士」，也是嘴巴比身體勤勞的李瑞鎮的剋星。睽違3年回歸小螢幕，尹汝貞接演《沒有第二次》，飾演「樂園旅館」的老闆娘，自詡是那些受傷破碎房客的停靠港，幫房客們解決問題，從治癒的《尹Stay》到暖心的「樂園旅館」。

《沒有第二次》是《月桂樹西裝店的紳士們》的編劇具賢淑的新作，講述首爾市中心老舊的「樂園旅館」的房客們的故事，尹汝貞飾演的是「樂園旅館」的老闆娘，旅館專門收容無家可歸、受世事打擊而迷惘、受傷、錯過生活節奏的人們，像是在旅館生下遺腹子，並且為了調查丈夫死亡原因的女主角琴薄荷（朴世阮 飾）；找回初戀的謎樣老人；因失業對人生失去希望的夫婦；不小心捲進失火命案的高爾夫球選手；以及吳智昊和芮智媛兩人因存款不足，異想天開只想少奮鬥20年，這些房客們來到了可以暫時停泊的港口「樂園旅館」，大家互相安慰，一起面對問題，重新再站起來。

因在《雲畫的月光》扮演朴寶劍的侍衛和好友，以及在《我的ID是江南美人》飾演車銀優的情敵而受到關注的郭東延，在《沒有第二次》裡是首次扮演男主角羅海俊，是一個愛冷嘲熱諷他人的刻薄個人主義者，初與女主角相遇時，誤將琴薄荷當成是爺爺外面的小女朋友，兩人開始不打不相識，當琴薄荷的丈夫死因直指羅海俊一家人時，將為兩人感情激起何種火花？

《沒有第二次》於1月28日起，平日晚間七點，在MOD 354頻道《龍華影劇台》，全台首播。

(中時新聞網)