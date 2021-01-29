台南市白河大仙寺大雄寶殿整修3年終完工，29日舉行謝土儀式。（劉秀芬攝）

台南市白河大仙寺大雄寶殿整修3年終完工，29日舉行謝土儀式。（劉秀芬攝）

台南市定古蹟白河大仙寺於2018年啟動修復大雄寶殿，花費4615萬元，於今年1月完工，寺方29日舉行謝土典禮，台南市長黃偉哲特地出席見證百年古剎修復完工，感謝寺方培育的工匠團隊完成古蹟修護的重任，也將向中央爭取大仙寺大雄寶殿升格為國定古蹟。

黃偉哲表示，大仙寺是一塊文化瑰寶，它的建築、工法及國寶級匠師為整修所做的努力，都讓後世留下深刻的印象；尤其大仙寺在文化、宗教及社會公益方面都擔負非常重要的角色，更是國人非常崇敬的寺廟之一，感謝傳證住持及諸位師父對社會公益及文化保存的貢獻。

文化局長葉澤山表示，白河大仙寺大雄寶殿可說是一座宗教博物館，不管是建築外觀形式及雄偉的木構架與彩繪都具有重要文化價值，因此以修舊如舊的方式完成修復，尤其殿內保有潘麗水、李翰卿等多位大師的彩繪作品，文化局將積極協助寺方爭取提報為國定古蹟。

白河大仙寺大雄寶殿於大正4年（1915）改建，大正14年（1925）竣工，費時10年始成，其以「日本佛寺外貌」為表、「中國寺廟建築」為體，屋頂採重檐歇山頂，形式仿日本佛寺，呈現日台折衷式殿宇風格，外觀典雅脫俗優美、巍巍莊重而嚴肅。

大雄寶殿室內木構架採減柱、移柱靈活配置，構件雕工細緻，反映營建匠師熟稔精湛的技術；殿內供奉釋迦摩尼大佛及臨濟宗本山京都妙心寺的阿彌陀佛立像，法相莊嚴肅穆。

大雄寶殿木構件雖均以台灣檜木為材，極具高耐腐性能，但因屋頂漏水致使大棟（中脊）及降棟（垂脊）下方木構件出現嚴重腐朽現象，日久仍影響整體結構安全，加以木構件上的彩繪經年累月已出現煙垢、汙損、剝落、開裂及褪色等損壞，因此一併利用屋頂重修與防水改善機會，補強建構木料與彩繪，既延續文化資產壽命，更能提供安全美觀的參拜禮佛聖地。

此次修復計畫一方面由台南市政府協助爭取文化部文化資產局修復補助款，同時也有賴寺方全力配合鉅額經費，共計支出4615萬元，中央補助2087萬元、寺方自籌2528萬元，積極推展修復計畫，方能如期完工。

文資處指出，寺方多年來投入木工匠培育，設置廠房、購置木料，其中蕭明標匠師更於2014年取得大木修復資格，帶領本次修復工作，對工程進度推展幫助很大；市府也適時邀請專家學者現勘及審查，協助寺方督導工程以確保品質。

(中時 )