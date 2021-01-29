美國新任總統拜登26日對聯邦政府下了一道命令，要求官方機構，不再使用「中國病毒」這樣的用語來稱呼新冠肺炎。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，拜登此舉不是因為顧忌中共，而是在乎被歧視的亞裔美國人，想當初他這樣呼籲時，卻遭網軍舖天蓋地的攻擊。

對於拜登的舉動，黃暐瀚今（29日）在臉書發文表示，拜登不用「中國病毒」並不是怕大陸，而是在乎被歧視的亞裔美國人。黃更回憶到，他去年3月曾建議，台灣最好不要使用「武漢肺炎」這類用語，隨後立即遭受網軍猛烈攻擊，媒體一篇又一篇，痛批他是「中共同路人」。

黃暐瀚強調，他自己也不是怕中共，但擔心台灣將因此跟世界衛生大會（WHA）越來越遠，都是為了自己好，誰管中共生不生氣？如果美國不說「中國病毒」，台灣不說「武漢肺炎」，都可以緩和與大陸的關係，雖然未必就成好友，但至少不必急著要去當敵人。

在去年的國慶日上，總統蔡英文的談話中，就已將武漢肺炎改稱「新型冠狀病毒」，11月川普敗選之後，台灣指揮中心的記者會，也逐漸不再使用「武漢肺炎」。黃暐瀚直言，若國人覺得，指揮中心現在避開「武漢肺炎」的用語，對台灣是正確的事，那就應該支持，不要去罵，酸一下，差不多就夠了，不要批評「對的事情」，這是永遠不變的準則。

(中時新聞網)