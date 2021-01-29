江興鍛(4528)去年受到新冠疫情影響，加上大陸及台灣主要客戶出貨下降，全年營收22.64億元，年減20.2％。不過，今年在大陸汽車政策刺激銷售，尤其日系車銷售依舊看漲，江興鍛大陸及台灣需求強勁，法人預期今年將是谷底爬升的一年，全年營收可望轉正成長並看漲2成，回升到先前28億元的水準。

江興鍛去年因疫情影響，客戶拉貨力道減緩，但整體營運狀況已經在第4季止穩，去年12月營收來到全年最高，第4季營收也僅年減1.6％。主要台灣第4季訂單狀況不錯，每月平均超過8000萬元，12月接單超過1億元，能見度到今年第1季，每月都可望超過1億元，顯示客戶回補庫存的需求強勁。

大陸車市2020年銷售2527萬台，年減1.9％，跌幅已經收斂，由於發改委不斷重申促進汽車消費，代表大陸政府對於汽車行業的重視，未來有助鬆綁地方城市的限購令，以及出台汰舊換新的政策，創造車市的剛性需求。預期2021年大陸車市會有11.5％的成長，整體新車銷售規模會回到2800萬輛的規模。

展望今年，江興鍛在客戶本田車系滲透率持續提升，加上本田變速箱零件去年通過認證後，今年將小批量生產，法人預估營收有5～10％成長性，而NTN集團拉貨回升，預估有10％成長；台灣廠部分，預估在新冠疫情影響降低下，和大(1536)及TTI出貨將顯著提升，希望和大恢復到每月有1400萬營收貢獻，今年預估整體台灣廠有25～30％成長。

江興鍛台灣廠機器組裝持續進行，主要因應TTI客戶接到北美耐世特新產品訂單，目標今年第2季完成，開始量產出貨。大陸淮安新廠第二期廠房已建置完成，機台還在採購中，由於屬於客製化產品，預計新產能2022年開出。

(時報資訊)