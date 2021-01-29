去年新冠肺炎疫情肆虐全球，迫使世界各地實施限制與封銷措施以防堵疫情擴散，全球航空業首當其衝，根據《富比士》報導，全美前六大航空公司去年總計虧損高達350億美元。

美國前六大航空公司中，美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）與捷藍航空（JetBlue）周四發布財報，其2020年合併淨損約為140億美元。

而聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）與阿拉斯加航空（Alaska Airlines）等另外三家已經發布財報的主要航空公司，其去年全年淨損合計約為209億美元。

美國最大航空公司美國航空2020年第四季淨損達22億美元，前一年同期為淨利4.14億美元。第四季經調整後每股虧損3.86元，小於市場市場預期的4.11美元。該公司全年未經調整之淨損達到95億美元。

此外，國內線龍頭西南航空2020年第四季淨損9.08億美元，全年虧損31億美元。廉價航空捷藍去年第四季虧損3.81億美元，全年虧損近14億美元。

美國航空周四開盤飆升逾40%，不過終場僅收漲9.3%。分析師表示，該公司周四盤初的股價飆漲顯然與其上季虧損小於市場預期和其基本面沒有關係，而是受到軋空行情下的空頭回補買盤所帶動。

西南航空周四收漲0.81%，捷藍航空小跌0.20%。

(時報資訊)