今年台北國際電玩展已經開幕，華碩(2357)ROG玩家共和國結合Cyberpunk與科技元素，打造朝聖點「七號戰場」，華碩日前於美國消費性電子展(CES)發表的ROG玩家共和國與ASUS TUF電競筆電，週三(27日)晚間公告全面開賣；至於新一代ROG Phone發布時間將大舉提前，比起以往都在下半年才推出新品的時程，預計提前至少一季，在3月下旬、4月中旬間推出。

ROG「七號戰場」每日安排實況主與玩家同樂，1月29日舉辦ROG×Garena英雄聯盟挑戰賽，邀請前職業選手小夜夜，挑戰遊戲角色「最強李星單挑賽」，1月30日由饒舌歌手高爾宣現場開唱，並參與英雄聯盟明星賽！攤位展示CES發表的ROG與ASUS TUF最新機種，包括雙螢幕電競筆電ROG Zephyrus Duo 15 SE、地表最強悍13吋電競筆電ROG Flow X13與ROG XG 外接顯示卡，以及嶄新樣貌的ASUS TUF Dash F15。

華碩新一代ROG Phone以更高的屏占比現身，搭配白羊座星象圖，規格多將延續ROG Phone 3，並再加以升級，除了再擴大屏占比超過90％以上，內建Android 11的作業系統 、配備雙電池共6,000 mAh，同時具有60W或65W充電功能，配置2+1的主鏡頭、最高64MP畫素，RAM及ROM預計則將延續上一代的低標8GB／128GB起跳。至於行動處理器5G晶片，預料仍將搭載高通發布新一代驍龍Snapdragon 888 5G旗艦型行動處理器。

華碩去年12月品牌營收與集團營收再以月增7～8％增幅，分別達394.12億元及429.71億元，各有近37％及31.2％的年增率，並一舉刷新自2008年來的同期新高紀錄。2020全年度集團營收重返4字頭、達4,128.67億元，年增17.5％，品牌營收也有近兩成年增幅、達3781.25億元，同站2017年度來高點。

(時報資訊)