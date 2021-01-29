中國商務部副部長錢克明29日在商務部新聞記者會上表示，中國已成為全球第二大消費市場，預計未來幾年會超過美國。

中國人均GDP連續兩年超過1萬美元。2020年社會消費品零售總額人民幣（下同）39.25兆元，最終消費佔GDP比重54.3％。

中國2020年經濟增長2.3％，GDP達到101.6兆元（約15.7兆美元），居世界第二，佔世界經濟的比重預計達到17％左右。美國BEA資料，2020年美國實際GDP約為20.93兆美元，萎縮3.5％。

(工商 )