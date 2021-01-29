中國大陸成全球消費市場二哥 預料未來幾年超美國 12:202021/01/29 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國商務部副部長錢克明29日在商務部新聞記者會上表示，中國已成為全球第二大消費市場，預計未來幾年會超過美國。 中國人均GDP連續兩年超過1萬美元。2020年社會消費品零售總額人民幣（下同）39.25兆元，最終消費佔GDP比重54.3％。 中國2020年經濟增長2.3％，GDP達到101.6兆元（約15.7兆美元），居世界第二，佔世界經濟的比重預計達到17％左右。美國BEA資料，2020年美國實際GDP約為20.93兆美元，萎縮3.5％。 陸港觀盤－環保減碳 2021投資新風潮 隔離解除 WHO專家在武漢展開調查 (工商 ) #全球 #GDP #中國 #美國 #消費市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反華情緒不敵需求 中國智慧手機在印度市占率創新高 11:132021/01/29 財經 氣球狗瘋全球 昆斯紅鑽亞洲首展 04:102021/01/29 藝文副刊 「透明國際」排名掩蓋中國之治 11:582021/01/29 兩岸 《光電股》圓展散熱風扇充電櫃 助攻行動學習市場 09:432021/01/29 財經 新興市場股吸金 錢景仍佳 04:102021/01/29 投資理財 白宮發言人：美國不用華為設備 04:102021/01/29 產業財經 拜登重申 釣魚台適用美日安保 04:102021/01/29 產業財經 編‧輯‧室‧報‧告－拜登抗中起手式 04:102021/01/29 專題周報 美重申對台軍事支持 兩岸沒理由發生對抗 10:312021/01/29 財經 美國國務卿布林肯就任首場記者會！美中關係 有對抗競爭也有合作 04:102021/01/29 焦點要聞 台灣抗疫績效 全球排名第3！澳洲智庫研究 大陸未納入評比 巴西吊車尾 04:102021/01/29 焦點要聞 財經熱門新聞 「台積電強大讓美國不安」 日媒：美推動半導體分工自食惡果 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 遭老美斷供4個月後 華為手機真實慘況曝 - 財經 妖股GameStop暴跌原因曝光 驚動白宮後參院也要調查 - 財經 央行利率政策 反轉時刻近了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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