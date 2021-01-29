部立桃園醫院爆發群聚感染以來，已連續4天維持在15例，大家期待今天又是+0的好消息。不過，大家仍十分關注案889的傳播途徑。台大醫院前感染科醫師林氏璧認為，昨日公布的基因定序指出，案889帶有L452R病毒株，至少不用擔心是從社區感染來的。林氏璧提醒，案889在社區和另一家醫院看診都有足跡，這些人仍在潛伏期，還是不能放鬆。

林氏璧今在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分析疫情，基因定序告訴我們這次群聚，應該都還是同一株病毒株所引起。他不是很確定，我們是否對於之前所有境外移入的病毒株都有做基因定序（有些病毒量很低應該也做不出來），不過，聽到指揮中心應變組副組長羅一釣說，帶有L452R這個在加州流行的重要突變沒有在之前的境外移入發現過，這是重要的證據。至少不用擔心其中某些人有沒有可能是從社區感染到的。

案889在醫院到底怎麼得到的？林氏璧指出，醫護人員都沒有感染的證據，因此最可能還是環境的接觸感染。他猜測，電梯鈕是有可能的，不過這現在已經不可考了，因為醫院常時清消，且病毒在無生物環境可能只留幾小時，後來去驗沒有不代表沒有。總之，目前已經視整個醫院為紅區來築起防火牆，希望能防住。

林氏璧說，經過四天本土零確診好多人比較安心，其中也包括他自己，但還是要小心以對。特別是案889的社區足跡才剛剛發生，他是1月20日發燒，從1月19~23日在社區中有足跡，23日在另一家醫院看診時確診，醫院接觸者還匡列了160人，這些人潛伏期都還沒過，還是不能放鬆。

部桃全院會在2月4日再做PCR和血清抗體，以確定清零。林氏璧認為，這次在14天解隔時做PCR，應該還是會找出一些無症狀感染者。但如果都是匡列在防火牆之內的，就不會令人太擔心。觀察重點應該還是整個桃園，乃至北部社區會不會出現沒有感染源的確診。

(中時新聞網)