頂級投手包爾(Trevor Bauer)之爭還在上演，不過目前競爭漸漸明朗化，檯面上只剩大都會和道奇，根據美媒資深記者海曼（Jon Heyman）透露，大都會已經向包爾開出3至4年合約，不過年薪不超過包爾所期待的3600萬美金。

海曼指出大都會提出3至4年的合約報價，比由寇爾與洋基創下的投手平均年薪3600萬還低，這紙合約還包含選擇權，「道奇據傳也提出差不多長度的合約，但可能不會談成，有些球隊認為包爾在尋求更長的合約。」

原本傳出大都會、藍鳥、道奇、天使是最積極想簽下包爾的球隊，不過在藍鳥退出競爭後，天使日前又被爆料投手教練與包爾不合，因此包爾不可能加入天使，只剩大都會和道奇在競爭。不過海曼也坦言，在最後時刻不排除有新球隊橫空攔截包爾，因為過去的案例不勝枚舉，「教士在發動三方交易以前也曾對包爾表示興趣，提出3-4年合約但最後沒能成功。」

(中時 )