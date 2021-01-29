駐日本沖繩的美軍陸戰隊與日本陸上自衛隊水陸機動團，28日不理會沖繩縣政府因應疫情的自肅（自我克制）要求，在沖繩縣金武町展開共同訓練，日美雙方總計約2700人參與。

日本琉球新報報導，沖繩縣政府基於防疫觀點要求自肅，但美軍陸戰隊與陸上自衛隊的共同訓練，昨天依舊在金武町的美軍金武藍色海灘訓練場（Kin Blue Beach Training Area）等地「強行」進行。

部分民眾聚集美軍漢森營（Camp Hansen）前，要求取消共同訓練。

參與訓練的包括美軍陸戰隊約2500人，及陸上自衛隊專精兩棲作戰的水陸機動團等部隊約230人。訓練首日的28日，美國海軍氣墊登陸艇（Landing Craft Air Cushion，LCAC）反覆在藍色海灘進行登陸訓練，並從艇上卸下8輪甲車等軍用車輛及人員。

氣墊登陸艇也運送高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System）。

陸上自衛隊的水陸機動團，28日已在長崎縣佐世保市登上海上自衛隊的大隅級運輸艦，朝沖繩方向移動，預定2月1日起在藍色海灘進行登陸訓練。

陸上自衛隊其他部隊也將從今天開始移動前往沖繩。日美共同訓練將於2月6日結束。

日美共同訓練正值日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大之際，陸上自衛隊表示，將最低限度減少自衛隊員與一般市民接觸、減少部隊相互混雜的情況等，徹底做好防疫對策。

(中央社)