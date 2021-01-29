針對巴基斯坦最高法院裁定釋放涉嫌於2002年策劃聖戰士謀害美國記者丹尼‧波爾的英國籍好戰分子，白宮發言人今天表示，美國對此感到「憤怒」。

美國總統拜登的首席發言人莎琪（Jen Psaki）告訴記者，拜登政府對「巴基斯坦最高法院的裁定感到憤怒。」

莎琪稱這項裁定「對各地恐怖主義的受害者來說，是一種羞辱」，並呼籲巴基斯坦政府「重新審視其法律選項」。

巴基斯坦最高法院今晚裁定謝赫（Ahmed Omar Saeed Sheikh）和3名同夥應「立即釋放」，但何時執行尚未明朗。

莎琪表示，美國知道「巴基斯坦之前試圖追究謀害丹尼‧波爾（Daniel Pearl）的凶手，我們也注意到謝赫目前仍遭羈押。」

「我們呼籲巴基斯坦政府迅速檢視其法律選項，其中包括允許美國以謀殺美國公民與記者的罪名起訴謝赫。」

丹尼‧波爾2002年1月在喀拉蚩（Karachi）被擄，當時他是華爾街日報（The Wall Street Journal）南亞分社主任，正為伊斯蘭好戰分子的報導做調查。

歹徒曾提出一連串關於贖金要求，但約1個月後，相關單位仍收到顯示丹尼‧波爾遭斬首的影片。

在英國出生的聖戰士謝赫，曾在倫敦政經學院（The London School of Economics and Political Science, LSE）就讀，先前曾參與綁架外國人，他在丹尼‧波爾遭綁架幾天後被逮捕。

後來，謝赫告訴喀拉蚩法院，早在聖戰士公布那令人毛骨悚然的斬首影片前，丹尼‧波爾其實早就已經遇害。謝赫因此被判絞刑。

(中央社)