新竹市一家私立幼兒園去年11月發生一名2歲孩童遭捏瘀青事件，起因男童熱心協助想要擦拭同學的嘔吐物，遭到園長制止後大腿還被捏到瘀青，家長氣憤驗傷準備提告。教育處接獲通報後隔日訪查，確認事實，根據幼照法對園長裁罰24萬元，並公告行為人於竹市學前教育網。

一名家長投稿臉書靠北惡質幼兒園，內文指出去年11月兒子就讀的幼兒園因有其他孩子嘔吐，自己的兒子熱心找衛生紙想要幫忙，但園長卻用4隻手指頭加手掌捏了孩子的大腿。該名家長稱要向自己的兒子道歉，自責未能慎選幼兒園才讓孩子受到傷害。

該名家長貼文中也建議家長在幫孩子挑選幼兒園時，要到各縣市政府學前教育網及教保網雙重確認公布的違法裁罰資料，發現問題要多打聽。不少網友看了貼文後直呼不可思議，也有熱心家長立刻搜出該幼兒園資料，提醒其他家長多注意。

新竹市府教育處指出，去年接獲通報之後教育處立即派員調查，確認通報事實之後，已於今年1月11日依照幼照法裁罰24萬元，並公告身兼園長的行為人於竹市學前教育網，目前家長已提起民、刑事訴訟，如查獲判刑事案件，將撤銷該園立案。

至於有家長提出疑問認為行為人是園長，園長是專職專任，卻在帶幼幼班，無須開罰嗎？教育處解釋當時任課教師臨時請假，園長得暫時代班。另外裁罰只公告在新竹市學前教育網，為何不公開在教保網？教育處解釋，全國教保資訊網公告每季均會報中央更新裁罰。

(中時 )