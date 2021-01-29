mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與電視動畫《境界觸發者》的合作活動將於2021年2月2日（二）中午開跑。同時，於1月28日與台北電玩展官方頻道聯播的「彈珠爆新聞」中也公開了合作活動的最新情報。除此之外，《怪物彈珠》形象攤位也從1月28日至1月31日於「台北國際電玩展Taipei Game Show」限定登場！除了送出限定周邊外，代表角色傲拉龍也在不同時段現身會場，與玩家見面。一連串活動將帶來滿滿驚喜！

《境界觸發者》是葦原大介創作的超人氣SF動作漫畫，連載於日本的《Jump SQ.》（集英社）。動畫第1季自2014年播出後狂熱粉絲不斷地增加，令人期待的電視動畫第2季也將於2021年開播。

在本合作活動中，遊戲內容將以近界（Neighbourhood）最大的軍事國家阿夫特克拉托爾入侵的「大規模侵略篇」為背景。「三雲修」「空閑遊真」「雨取千佳」所屬的玉狛分部的隊員外，「海連」「維札」「蘭巴涅因」等眾多敵對角色也將登場。

■ 以怪物彈珠獨有的Strike Shot體現原作世界觀！

【於轉蛋中登場的角色】

「空閑遊真」等《境界觸發者》的知名角色將於《怪物彈珠》轉蛋活動中登場。(圖/遊戲公司提供)

【於冒險中登場的角色】

《境界觸發者》的眾多敵對角色將於《怪物彈珠》合作冒險登場。(圖/遊戲公司提供)

■電視動畫《境界觸發者》簡介

境界防衛組織“BORDER”的精銳之眾挺身對抗全新威脅！

“BORDER”是為了對抗持有未知力量之「近界民（Neighbor）」的襲擊而成立的境界防衛組織。隸屬該組織最低階的三雲修（CV梶裕貴）與偶然間結識的「近界民」空閑遊真（CV村中知）和青梅竹馬雨取千佳（CV田村奈央）一起組成三雲隊，以參加「近界（Neighbourhood）」的遠征部隊為目標，為了在BORDER內部的排名戰中勝出而奮鬥。

就在此時，有消息預測到「近界」將發動新的襲擊。但三門市及其市民們，尚未從最大軍事國家「阿夫特克拉托爾」的第二次大規模侵略中恢復過來。為了避免造成混亂，BORDER在迅悠一（CV中村悠一）的預言下，以A級精銳隊員為中心，用最高機密的方式準備迎擊。天空出現了「門（GATE）」，就在排名第一的攻擊手（Attacker）太刀川慶（CV浪川大輔）正要出手的瞬間，迅看到的未來是！？

©Daisuke Ashihara/Shueisha, Toei Animation ©XFLAG

■《怪物彈珠》之彈珠藏寶閣～線下拍照點～ MONSTER STRIKE in TGS 2021於台北國際電玩展登場

除了合作活動外，《怪物彈珠》形象攤位也在1月28日至1月31日於「台北國際電玩展Taipei Game Show」限定登場！規劃豐富的攤位內容等待玩家來探索。「怪物彈珠之彈珠藏寶閣～線下拍照點～ MONSTER STRIKE in TGS 2021 」就在攤位編號N1110，機會難得，請玩家不要錯過！

《怪物彈珠》台北國際電玩展活動。(圖/遊戲公司提供)

▼活動時間：2021/1/28（四）～2021/1/31（日） 9:00～17:00

▼活動地點：台北南港展覽館1館 攤位編號 N1110（台北市南港區經貿二路1號）

交通資訊請參照官方網站的參觀資訊（https://tgs.tca.org.tw/visit_info.php）

■至活動現場打卡 即可獲得《怪物彈珠》限量周邊

本次《怪物彈珠》在電玩展活動會場規劃了多項活動。遊戲中坐擁高人氣的五體角色，以巨型背板形式於《怪物彈珠》攤位現身，千萬別錯過與他們合照的機會！現場也將同步公開五體角色的小檔案與故事，歡迎玩家們前來欣賞。

除此之外，《怪物彈珠》團隊也將在現場重現動畫「路西法 反叛的墮天使」中出現的大聖堂彩繪玻璃窗，讓玩家們能夠近距離一睹天使風采。也將遊戲道具設計成手拿牌，可搭配遊戲角色的招牌姿勢，在現場拍照留念。

《怪物彈珠》的高人氣五體角色於攤位現身，千萬別錯過合照機會。(圖/遊戲公司提供)

專為展覽打造的《怪物彈珠》「進化道具＆英雄果實」也首度來到台灣，期間限定於攤位中展示。遊戲中的虛擬物品化為精緻的實物，相信一定能讓玩家們大開眼界。除了規劃拍照打卡點，《怪物彈珠》的代表角色傲拉龍也現身電玩展，帶著口罩、做好防疫措施的傲拉龍即將在不同時段現身，請千萬不要錯過與可愛的傲拉龍互動的機會。

《怪物彈珠》更於台北國際電玩展期間舉辦每日限量贈禮活動，凡於台北國際電玩展期間至《怪物彈珠》攤位，即可領取來場禮一份！於台北國際電玩展現場「公開分享」指定Facebook貼文於「個人版面」上，經工作人員確認後，即可換取《怪物彈珠》限量精緻周邊禮物組。詳細規定請洽現場工作人員說明。歡迎玩家在做好防疫措施的前提下，前來參加本次《怪物彈珠》特別為台灣規劃的線下活動。

※來場禮含台北國際電玩展怪物彈珠限量造型紙袋一個、限量造型GASH卡 50點一張。每人限領一次。每日發送數量有限，發完為止，敬請見諒。

※周邊禮物組含瑪娜獸神化造型壓克力夾一個、2021年怪物彈珠限量版造型年曆一份、財源滾滾傲拉龍造型紅包袋一組。每人限領一次。每日限量250份，發完為止，敬請見諒。

▼TGS傲拉龍見面會

於以下時間來到怪物彈珠攤位，就有機會近距離跟傲拉龍互動、合照

2021/1/28(四)-2021/1/29(五)

14:00 (15分鐘)

16:00 (15分鐘)

2021/1/30(六)-2021/1/31(日)

11:30 (15分鐘)

13:00 (15分鐘)

14:30 (15分鐘)

16:00 (15分鐘)

▼注意事項

※須自行購票入場參觀，相關需求請洽門票銷售通路。

※為配合中央及市府防疫政策，請參觀來賓遵守防疫3原則：【自行準備並全程戴口罩】、【量測體溫】、【實聯(名)制登錄】，並遵守台北國際電玩展官方網站上記載之防疫規定。（https://tgs.tca.org.tw/visit_info.php）

※有關台北國際電玩展大會活動相關問題，請洽主辦單位之聯絡方式。

更多活動詳情，請參閱「怪物彈珠」官方網站及Facebook粉絲專頁、YouTube頻道掌握最新情報！

XFLAG今後也將持續提供可與親朋好友同樂，且令人「腎上腺素全開」的共鬥娛樂體驗。

(科技)