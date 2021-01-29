此外，花蓮縣洗腎中心及診所亦在連假期間提供有慢性洗腎需求的返鄉民眾相關服務。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆春節將至，屆時花蓮將有大量返鄉人潮，加上疫情影響，縣內醫療量能備受關注，花蓮縣衛生局因應連假期間就醫需求，協調縣內10家責任醫院，排定門、急診醫護人力，協助有緊急醫療需求的民眾；此外，洗腎中心及診所亦在連假期間提供有慢性洗腎需求的返鄉民眾相關服務。

花蓮縣衛生局朱家祥局長指出，據往年春節期間求診資料統計，最常見的醫療需求為腸胃不適、感冒、因氣溫遽變導致慢性疾病及意外傷害等問題，且今年疫情因素，有上呼吸道或疑似新冠肺炎等症狀患者，醫院須採高規格分艙分流看診、採檢，增加更多門、急診的工作壓力。

朱家祥表示，面對7天春節返鄉人潮及遊客驟增，恐會加速人與人的接觸與互動，增加各類病菌與病毒傳播的機會，安排10家責任醫院，分別為花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院、國軍花蓮總醫院，臺北榮民總醫院鳳林分院、部立花蓮醫院豐濱原住民分院、門諾醫院壽豐分院，臺北榮民總醫院玉里分院、玉里慈濟醫院及衛生部立玉里醫院，排定門、急診醫護人力，而部分診所也會提供部分醫療看診服務，協助有緊急醫療需求的民眾。

朱家祥也呼籲有慢性病的民眾預先準備好用藥，以免假期看診排擠急重症患者所需醫療資源，讓有限的急重症醫療資源能用在搶救最危急的民眾。

此外，花蓮縣內共7家醫院設有洗腎中心，除星期日維持替預約病患洗腎服務外，另有5間洗腎診所在2月10日至16日期間，亦提供連假期間有慢性洗腎需求的返鄉民眾相關服務。春節期間未預約而臨時有需求的民眾，請先以電話確認是否還能臨時安排。

(中時 )