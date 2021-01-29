中華民國創投公會理事長邱德成29日表示，國內創投集中在台北，尋找的投資標的，通常也止於新竹以北的新創企業，因此，他在「2021投資大高雄創投媒合會」倡議，由公會成員、在地企業，共同壽組規模20億元的「投資大高雄創投基金」，其中的40％洽請國發基金共襄盛舉，未來，此一基金只投資高雄新創企業，成為國內六都的創舉。

中華民國創業投資公會理事長邱德成，率領台灣創投業28日前進高雄，參訪多家高雄潛力企業，並在29日上午與高雄市政府、財團法人中山管理教育基金會，舉辦「投資大高雄－創投媒合會」。

邱德成表示，創投產業有個職業病，就是在物色投資標的過程中，如果潛在投資標的團隊不對、人不對，即使產業前景再好，創投也不會投資，但是，目前的高雄市政府團隊，由陳其邁領軍，加上羅達生副市長等政務首長組成的團隊，正是一個投資的黃金團隊。

邱德成指出，國內創投不只集中在台北，在物色潛在投資公司時，腳步最遠也都只到新竹，因此，他希望創投業、高雄在地企業，共同籌組設立一個「投資大高雄創投基金」，規模初步約20億元，其中的40％，大約8億元，爭取、洽請國發基金共襄盛舉。

他說，這將是國內六都的創舉，未來，此一基金只投資以高雄為主的新創企業，帶動高雄新創企業的活力，更希望透過此一機制，讓高雄成為創業、創新聚落。

邱德成強調，根據他的經驗，國內目前的大型公司，大都是20年前由創投資金所投資的小公司，因此，高雄的新創企業未來也將茁壯長大。

他說，創投公會作為串聯政策面、資金面、新創面的關鍵角色，同時也是「行政院國家發展基金創業天使投資方案」、以及「經濟部中小企業處加強投資花東地區中小企業服務計畫」兩項政府投資專案的執行單位，這是第一次前進高雄，「但，不是唯一」，希望每年都能舉辦一次，而且規模越來越大。

高雄市長陳其邁指出，非常感謝創投業者前來到高雄，看好高雄、投資高雄，尤其包括生醫、精密的機械，還有相關的電子產業等這些新創公司，其實都是非常具有潛力，希望創投公司能夠踴躍投資高雄新創企業，藉由以大帶小的模式，成功的機會相對比較高。

陳其邁表示，創投業者在扶植新創公司，加速在資金的取得，尤其在天使基金的這個階段，我相信一定會有很多非常有潛力的公司，很多創投業者看好高雄，一方面在資金媒合更多市場的資金，另一方面則在人才、技術或者解決五缺的問題，因此，高市府也會全力的加速這些新創公司，加速他們長大，尋找更多的市場。

他說，在全球供應鏈重組過程中，高雄也做好準備，一方面也跟中央密切合作，藉由橋頭科學園區跟5G AIOT的亞洲新灣區新創園區的設立，同步吸引到一些大型的國際級的企業，包括微軟、還有亞馬遜、Cisco思科等等這些大型企業。

財團法人中山管理教育基金會楊文全指出，高雄是一個宜居城市，不過，高雄的經濟發展要有前景，就必須引進更多的高階製造產業，創造更多的高階投術就業人口，而不是只有服務業。

他強調，高雄各方條件正趨成熟，此刻，他對高雄的發展前景「從來沒有像這一次，有那麼強的信心」。

「2021投資大高雄創投媒合會」級共邀請哈瑪星科技、榮陞精密工業、健茂生物科技、卡訊電子、以及佳駿科技等5家成熟型企業、以及先進醫資、瀧儀生醫科技、巨大數據科技、以及聯合趨動等4家新創型企業，與20家創投代表進行投資媒合，希望更多創投資金活水注入大高雄。

(工商 )