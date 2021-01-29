交通部昨通過《道路交通管理處罰條例》修法草案，加重未禮讓行人的罰鍰，上限從3600元提高到6000元，致人死傷最高可罰處3萬6000元。面對輿論反彈認為懲處過重，交通部長林佳龍今強調，6成肇事是在路口發生，懲罰「當然要有感」。

去年7月新北市發生小貨車未禮讓行人先行，造成一對情侶天人永隔，讓交通部決定加速修法，並推動交通大執法、檢討道路設計規範等。交通部昨日通過《道路交通管理處罰條例》5條修正案，加重未禮讓行人罰鍰、違規記點、要求參加道路安全講習、肇事致人傷亡可吊扣或吊銷駕照等措施。

交通部表示，只要未告示禁止行人穿越的岔路口，汽機車也須停讓行人，汽機車行經路口未停讓行人，罰鍰從3600元提高到6000元，若致人傷亡者，除民刑事責任外，行政罰鍰最高處3萬6000元。

林佳龍今受訪時指出，這次道安條例修正是要落實人本交通，特別在路口，汽機車應停讓行人，根據統計，有6成肇事在路口發生，高齡化時代長輩行經路口動作比較慢，除加罰則外，交通部也將針對路口改善，從人、車、路改善安全。

面對罰款太重的質疑，林佳龍認為「當然要有感」，初犯記點就是提醒不要再犯，但過去累積記點的時間拉太長，記點沒有產生嚇阻效果，這次才根據各方研究結果來加重罰則。

(中時 )