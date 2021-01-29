志學國小學生們也參考雙喜做出「囍」字窗花、也有學生參考古代剪紙圖樣，設計出富有春節氣息的剪紙造型窗花。（志學國小提供／羅亦晽花蓮傳真）

因志學國小精緻窗花詢問度很高，不少民眾都想購買，經校方與家長會討論後，發起剪紙窗花義賣活動，將所得經費作為校內田徑隊的競賽旅費，剩下經費作為未來創客課程使用。（志學國小提供／羅亦晽花蓮傳真）

「又有小鳥撞到玻璃死掉了！」花蓮縣壽豐鄉志學國小師生對於曾發生過野鳥撞到教室玻璃死亡事件，進而關注「窗殺」議題，並利用雷射切割機製作窗花減少野鳥撞擊意外，亦能布置教室，近期還發起窗花義賣活動籌措校內田徑隊競賽旅費。

台灣野禽研究會指出，「窗殺」意為，窗戶或玻璃帷幕原本是連接人類與屋外環境的通道，但明亮乾淨的鏡面讓鳥類無法分辨鏡面造成假象因而誤撞上窗戶導致死亡，成為鳥類殺手；而鳥類撞擊玻璃導致傷病死亡已在許多國家受重視，美國估計每年平均有5億隻野鳥因撞玻璃死亡，佔人為因素導致死亡之首，某些歐美地區甚至將友善鳥類玻璃列入綠建築法規內，但國內卻少有討論。

志學國小長期培養師生做野鳥觀察研究，「窗殺」議題因而引起共鳴，校長陳立輝指出，原先只是單純透過窗戶布置解決「窗殺」，但有學生因創客課程，提議用雷射切割機製作窗花，再貼在窗戶上讓飛行中鳥類辨認外，同時也能布置教室。經測試後發現雷射切割機除了切割木製品等較硬材材質外，割製窗花的精緻度完全不輸手作剪紙。

志學國小學生們也參考雙喜做出「囍」字窗花、也有學生參考古代剪紙圖樣，設計出富有春節氣息的剪紙造型窗花，因精緻窗花詢問度很高，不少民眾都想購買，經校方與家長會討論後，發起剪紙窗花義賣活動，將所得經費作為校內田徑隊的競賽旅費，剩下經費作為未來創客課程使用。

志學國小學生及田徑隊選手配合義賣，利用放假期間參與製作，義賣經網路開放預購2天就已收到600多份訂單，且募足所需經費，校方也決定提前結束。陳立輝無奈地說，因為校內機器只有2台，加上學校附近書店雲彩紙都被買光了，雖然學生們隨著訂單增加信心大增，但人力與資源有限，無法應付太大量的訂單，因此忍痛提前停止預購。

陳立輝笑說，學生為了想讓更多人認識「窗殺」及製作窗花的原因，除了網路預購義賣，2月6日也會在「曬書好市集」內擺攤販售。

(中時 )