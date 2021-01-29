黃重彥醫師不相信哥哥會輕生。（圖／馮宜惠攝）

涉扁案遭通緝逃亡美國的前新光醫院副院長黃芳彥，驚傳在加州舉槍自盡，於座車內身亡。了解哥哥（黃芳彥）個性的黃重彥醫師表示，哥哥在美國生活過得很好，很關心時事，不相信在沒有任何跡象下，會突然尋短，更出示哥哥事發前與他的line對話。

黃芳彥被美國當地警方發現他陳屍在座車內，法醫相驗遺體後證實，黃在座車內舉槍自盡，但平時與哥哥都有聯繫的黃重彥，無法相信哥哥會想不開，他表示，哥哥身邊紅粉知己不少，台灣也有「四大金釵」輪流到美國陪她，白己這幾年每年也會到美國找他，在美國生活過得很好，不可能想不開，而且輕生前沒有任何跡象。

黃重彥還秀出哥哥與他23日的最後手機LINE對話，表示哥哥很關心國內新冠疫情發展，還轉貼當年SARS和平醫院封院的新聞一起討論，當年哥哥曾提出，被關在和平醫院裡的人就算再強壯，遲早有一天也會倒下，因此很憂心本土病例一爆發會不可收拾，桃園醫院也會承受不了，應該設置專屬醫院收治，兄弟倆的話題一直圍繞著疫情，可見哥哥相當關心時事「怎會突然萌生尋短念頭？」。

豈料，兄弟倆才剛談完當年SARS疫情，哥哥就失聯4天，後來被發現陳屍車內。黃重彥表示，他是接獲姪子的電話得知哥哥死訊，起初認為哥哥有吃安眠藥入睡與小酌習慣，猜想是否可能當下服藥喝酒，不勝酒力之下，連自己到車上睡覺都不知道。

但據外電報導，橙縣法醫驗屍後28日證實黃芳彥死於槍傷，而非服藥過量致死，讓深信哥哥不會輕生的黃重彥，對哥哥的死因覺得疑點重重，表示「可能被『被自殺』」。

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