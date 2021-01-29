1月適逢農曆春節即將到來，原本就是年底購屋旺季的尾聲，加上政府「打炒房」政策獲成效，部分民眾購屋態度轉趨觀望，讓市場買氣稍見冷卻，1月全台交易量較去年12月減少6%。永慶房產集團根據內部交易統計：與12月相比，七大都會區交易量中僅台北成長7%以及新竹縣市量增2%，其餘都會區均呈現量縮，新北減少4%，桃園量縮7%，台中減少9%，台南與高雄則量縮13%與9%。

永慶房屋業管部協理謝志傑說明，去年12月行政院陸續推出健全房市方案，一連串的作為都是為了減少房市的投機炒作，不影響一般購屋者需求，但部分民眾的確因「打炒房」政策而選擇先暫時觀望，加上農曆春節將近，放緩購屋腳步，讓1月交易量小幅減少。不過，謝志傑補充，政府積極「打炒房」抑制投機，持續產生正面影響，讓房市回歸供需基本面，加上少了投機炒作，房價波動小，更有利於自住、長期置產買盤進場，房市能健康發展不是壞事。

若與去年同期相比，全台交易量較去年同期大幅增加53%，謝志傑指出，去年農曆春節正好落在1月，交易日縮短7天，交易量減，而今年1月是農曆年前完整的交易月份，在基期低的狀況下，讓交易量年增率大增53%，不過，今年交易天數增加29%，但交易量成長幅度高達五成以上，顯示今年房市交易量能優於去年，買氣持續回溫。除了台南成長21%，其餘六大都會區年增率都在五成以上，台北與新北分別成長年增60%與55%，桃園增加55%，新竹縣市成長66%，台中增加64%，高雄年增52%。

謝志傑表示，觀察近期看屋量仍穩定，顯示民眾購屋意願不減，只要買賣雙方價格產生共識，加上國際局勢大致底定，全球量化寬鬆、低利環境持續，是有保值、自住需求購屋的好時機，若國內疫情沒有特殊變化，預期這波買氣應可延續下去，今年第一季房市表現優於去年同期的機率高。

謝志傑指出，去年台灣在疫情「加零」效應下，加上全球貨幣寬鬆與低利環境，推升房市交易熱度，讓2020年交易量達32.6萬棟，創下七年新高。展望今年，IMF近期上調去年全球經濟預測至-3.5％，2021年成長率可達5.5%，而國內景氣睽違十年再度亮出黃紅燈，顯示經濟動能超乎預期，今年資金潮、低利環境將持續，房市動能將獲支撐，房市表現仍可期待。

(時報資訊)