德國反壟斷單位周四表示，關於社交媒體網路與VR公司Oculus的連結，正擴大對臉書的濫用調查範圍。

德國監管單位指出，本月初開始生效的立法，對於「對整體市場競爭性承擔有重要性」設下新規定；一個遍及不同市場的生態系，一個近乎無法挑戰的經濟權力，特別在該面向具有特徵。

該監管單位主管Mundt表示，臉書與WhatsApp和Instagram有著強大的市場存在，該地為是被視為存在的，而這也是我們首次使用新規定。

儘管反壟斷監管主要是由歐盟的監管機構負責，Mundt已經對臉書以及其認為濫用市場主導權者進行積極的調查。

另外歐盟在周四通知谷歌、臉書、推特和微軟，未來六個月持續對抵抗假新聞作每月的報告，特別是關於新冠肺炎。

社群媒體和線上平台因為假新聞的傳播，導致監管單位要求其加強做更多事。

許多公司包括抖音和廣告商已經簽署歐盟的實踐約定，在各自平台處理好不實資訊的傳播，並在首六個月提交報告。

現在各社群媒體等公司的每月報告，將再延長六個月；並說明虛假消息如何在新冠疫情期間傳播。

歐盟官員表示，傳染病已經成為假新聞的溫床，傳消息的陰謀論者和線上平台成為幫手。

(時報資訊)