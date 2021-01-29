「限量版手工御守意外成為焦點！」太平警分局女警郭秀琳親手製作應景「永保安康」手工御守，成為警方一宣導亮點，女警貼心表示，小小的心意希望帶給大家平安。日前太平警方犯罪預防宣導團應邀前往新高里福德正神祠辦理「歲末關懷弱勢、義診、義剪及春聯揮毫活動」，實施犯罪預防、交通安全、婦幼安全及廉政倫理宣導，一款手工御守成為吸睛亮點，100個限量版應景喜氣的紅御守頃刻間一掃而空，讓拿到的民眾直呼「好幸運唷！」。

又接近歲末除舊迎新年時刻，太平區新高里福德正神祠每年都會辦理「歲末關懷弱勢、義診、義剪及春聯揮毫活動」，在里長江姿樺及新高里福德正神祠委員會及熱心企業、商家贊助下辦理，除關懷轄內數十戶低收入戶居民，贈送關懷金、毛毯及生活物資，還有義診、義剪及書法家揮毫贈送春聯活動，讓里民們感受到過年的氣氛，太平警分局犯罪宣導團結合協勤民力、志工前往實施犯罪預防、交通安全及婦幼安全及廉政倫理宣導等，活動中一個亮點即是交通組女警郭秀琳利用假日時間手工製作100個應景「永保安康」的御守，每款都是獨一無二且精心製作的，一推出即成為現場矚目亮點，瞬間擄獲婆婆媽媽的心，也拉近警民之間的距離。

太平警方表示，農曆春節即將到來，也是「110年加強重要節日安全維護工作」期間，警方除有舉家外出(含外籍人士)、機動派出所等服務，也會加強失蹤人口協尋，透過治(交)安的維護，讓民眾過個太平年。

(中時 )