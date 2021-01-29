台灣民眾黨立法院黨團今上午舉行黨團會議，會中確認下會期三長職務，現任黨團總召賴香伶、副總召張其祿確定卸任，改由邱臣遠擔任總召、副總召高虹安、幹事長蔡壁如，新任幹部將於2月1日第三會期首日正式就任。

民眾黨團指出，感謝賴香伶擔任總召期間，率領民眾黨團無論在萊豬進口、居住正義、司法改革、防疫紓困等議題，力求制衡藍綠兩黨，在政策與論述上秉持民意、專業、價值三原則，同時也獲得公民團體評鑑肯定。

民眾黨團規定，黨團幹部任期為一年，經幹部改選討論後，一致推舉邱臣遠出任新任黨團總召，副總召為高虹安委員，幹事長為蔡壁如委員，相關人事任命於今黨團會議正式通過。

新任總召邱臣遠，為去年公督盟評鑑第十屆第一會期之優秀委員，同時也在公民評鑑質詢表現方面拿下所屬的經濟委員會最高分；去年新冠肺炎疫情期間，高度關注中小企業紓困議題，舉辦百工百業座談會，問政態度及在地服務均獲民眾高度肯定。

黨內人士分析，邱臣遠及高虹安擔任黨團總召副總召，頗有替2022地方首長選舉布局的味道，一來可以提高兩人媒體曝光度，同時還可以增加邱臣遠與高虹安的歷練，兩人在新會期的表現，恐會牽動2022縣市首長選舉。

(中時 )