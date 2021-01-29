失火民宅因火苗伴隨大量濃煙，外牆在高溫下燒焦剝落。（金門縣消防局提供）

現場搜索小組確認屋內無人後，同步部署2條水線灌救。（金門縣消防局提供）

金門惠民農莊1棟民宅今天上午突然竄出濃煙，鄰居發現緊急報案，金湖、金沙消防分隊動員大批人車搶救，火勢在20分鐘內撲滅，所幸無人受困，起火原因由火調課處理中。

上午10時42分，這棟位於惠民農莊的2樓透天厝右側居室竄出火苗，伴隨大量濃煙，外牆牆壁在高溫下燒焦剝落，火勢沿外牆向窗台及屋內蔓延，情況十分危急。

金湖大隊接獲鄰居報案，立即出動第2大隊金湖、金沙分隊車組搶救，因當時屋主一直聯絡不上，無法確認是否有人受困。陳參奇大隊長指揮搜索小組，由隊員吳國暉、黃志中、許凱傑3入室搜索，確認屋內無人後，同步部署2條水線灌救，火勢很快獲得控制，在進行殘火處理後，11時02分完全撲滅。

陳參奇大隊長說明，這起住宅火警的火點在1樓避難層居室位置，且又加裝鐵窗阻隔，若有人員受困，極易造成逃生困難，所幸及時發現和搶救，減少屋主財物損失。

縣消防局長王世祿也提醒，民眾家中務必安裝「住宅用火災警報器」，可於第一時間偵知火災發生，進而迅速逃生避難，另居家防火也務必注意用火、用電安全，並切實做到人離火熄。

(中時 )