因涉及國務機要費洗錢案逃亡美國未歸的前新光醫院副院長黃芳彥，日前在美國身亡，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆深感惋惜，表示黃給他的印象都是正面，更列舉兩個令他印象深刻的例子。

游盈隆今（29日）在臉書發文表示，聽到黃芳彥醫師的噩耗，他很意外，心情也隨之跌落谷底。他和黃醫師不算有深交，互動也不多，但腦海中對黃的印象都很深刻且正面，且舉兩個例子。

「一個令我印象最深刻的場景」，游盈隆指出，大約是1999年9月某日在來來香格里拉大飯店（現在的喜來登）的募款餐會。那是一場極為熱烈的阿扁競選總統中小企業募款餐會，現場擠滿2、3百人，個個面帶笑容，都很興奮，不時嗨翻天。

游盈隆回憶道，最高潮的時候，也就是義賣金額最大的一件藝術品出現的時候，隨著主持人喊價節節高升，在場眾人緊張到鴉雀無聲，說時遲那時快，只見一位身手矯捷的帥氣中年男子一個箭步，衝到台上，兩手各提一袋現金，一袋至少是幾百萬，那個人就是黃芳彥醫師。黃簡單講兩句話，豪氣干雲，義正辭嚴，贏得滿堂彩，大大振奮了扁陣營的軍心士氣。

2000年總統大選，黨內外大多不看好阿扁會當選，游盈隆稱，他當時分擔的責任是整個選戰指揮中心的戰情、輿情與民調，但卻有不同看法，他始終認為，在某種主客觀條件下，阿扁有機會在三腳督的情況下勝出。而整個選戰過程的目標就是促成那種主客觀條件的出現。他的審慎樂觀想法後來逐漸改變了選戰指揮中心的氣氛。或許因為這樣，有一次黃芳彥罕見請吃飯，慰勞選戰指揮中心的幾個人，包括邱義仁和他。那是他第一次如此近距離和黃交流互動。言談之間，他覺得黃是一個有原則、有理想、有熱情、有guts的人。

游盈隆接著表示，2000年政黨輪替，政權和平轉移之後，他只有在一次私人場合和黃見過面。2009年後，黃被捲進第一家庭的司法案件，涉入所謂「洗錢罪」，遠走他鄉。洗錢罪，不算重罪，就算證據確鑿，依法最重是七年以下有期徒刑；但黃堅持不願面對司法，其內心世界鮮有人知。但他猜想，那是來自黃芳彥的特立獨行，和對個人尊嚴和原則的堅持，包括最後選擇自己終結自己的生命，一種台灣人武士道精神的展現。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)