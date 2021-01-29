宏正(6277)台灣子公司宏電科技與ZYXEL兆勤科技，LILIN利凌企業聯手提出CMS中控室應用方案，在CMS中控室應用分散式架構AV over IP建置趨勢下必備的軟、硬體相互整合方案；包含電視牆建置的基礎影音傳輸裝置、網路交換機、智能型影像監控系統，每個環節因應網路環境所需要的各種功能及條件。

宏電科技成立於1999年，銷售ATEN品牌全產品為主。宏電科技於2020年5月正式購入台灣32年知名品牌-儀信EHS機櫃之產能、專利、商標等權利，為IT科技及AV專業影音領域拓展更完整的資訊整合服務及解決方案。

宏電科技業務經理劉惠蘭指出，在現行的中控室應用與過去已有大幅度地差異，隨著科技演進及多元場域的應用，中控室功能也從過去單純的監控，轉換為多任務的工作環境，像是需要進行多人的協作溝通，這時候把要討論的資訊或是影像投放在大型的屏接電視牆上，資訊同步的方式讓工作人員及長官可以更快地討論做決策；另外，中控室設置操作的工作座位，工作人員也會時常需要控制主機訊號及操作電腦，ATEN也有相對應的解決方案。

劉惠蘭說：「ATEN宏正自動科技在IT機房基建今年已邁入第41年了，宏正在台灣、加拿大及中國總共3個研發團隊，還有全球豐富的市場銷售經驗，跨足到專業影音領域深具技術優勢。」

兆勤科技資深經理丁弘培指出，兆勤科技在網路專業已有30年經驗，專精在AV over IP應用，深度支援IGMP及Multicast群播技術，為系統整合商量身定做網路AV模式以克服設定難題，並且在2020年11月與ATEN完成相容性測試，以夥伴關係相互支援，為系統整合客群在AV over IP的專案中，提供優於業界專業完整的解決方案及技術支援。

LILIN利凌企業專案經理吳家齊則言，利凌企業為台灣少數台灣在地研發、生產、製造並提供從前端錄影系統，中端錄影設備，乃至雲端管理與AI 辨識與整合能力之廠商。

宏正表示，當終端用戶及系統整合商在布建中大型監控中心時，需要考量的不僅有費用成本問題，更大的關鍵在於後續的維護及服務。ATEN、ZYXEL及LILIN三家台灣在地品牌於全球各地的重要政府機構，軍事單位或是知名企業皆有導入解決方案的成功案例，具豐富建置經驗，首次聯手合作，為台灣本地客戶提供在地化、完整售前與售後服務。

(時報資訊)