疫情嚴峻，加強防疫執法力度，法務部行政執行署針對防疫裁罰案件專案執行，嘉義分署共受理15件違反居家檢疫罰鍰案件，累計215萬元罰鍰，已執行約32萬元，嘉義分署表示，防疫裁罰案件列為最優先強力執行案件。

嘉義分署表示，自2020年4月至今共受理15件違反居家檢疫罰鍰案件，除了通知義務人繳納外，同時派員到每位義務人可能所在地點查扣存款、不動產等財產。

嘉義分署表示，違反居家防疫罰鍰10萬至30萬元不等，有5件義務人申請分期繳納獲淮，每月按時繳納7000至10000元；查封2件義務人的土地及1部2400cc中華休旅車；對7件無財產且常有出國紀錄之義務人限制出境；迅速法拍查扣的攝影器材獲償5500元。

有1名住雲林縣斗南鎮的黃姓男子，對違反居家檢疫遭罰，深感懊悔，到嘉義分署說明，因目前做臨時性工作，名下無財產，申請每月分期繳納10000元獲准；另有住在斗六市的賴姓男子欠繳10萬元，因為被限制出境，也趕緊申請每月分期繳納10000元。

(中時 )