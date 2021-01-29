為響應全球1月28日國際資料隱私日，同時也為提升個人資料控管的透明度，加強保障用戶權益，LINE今（29）日宣布正式啟用「LINE 隱私權中心」網站。

LINE 於2011年6月以通訊軟體起家，至今已發展成每日頻繁使用的全球性溝通平台。隨著開通的服務漸多，資訊的規模與多樣性也同步遞增，LINE 認為有必要加強投入資訊安全的管理。作為擁有超過1.67億用戶、且橫跨日本、台灣、泰國與印尼四大市場的重要通訊平台，LINE 已將用戶的隱私保護措施與加強個人資料管理安全放在公司治理的第一順位。

為響應今（2021）年的「國際資料隱私日」，在不變動任何法律權利義務的前提下，LINE 調整了隱私權政策的文字，以更透明、更易理解的方式說明 LINE 如何管理個人資料。重新設計編排過的 LINE 隱私權政策網站更清楚地將章節項目列出，讓用戶更容易找到他們需要的資訊。

「LINE 隱私權中心」提供用戶更淺顯易懂的資訊。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

在LINE 隱私權中心網站中，以對用戶最重要的隱私權政策為出發點設計，提供用戶更淺顯易懂的資訊，網站以「隱私原則、你的個人資料、你的選擇你的權利、其他說明、LINE隱私權政策」等五個區塊說明相關內容。在當中，使用者可以更明確的瞭解LINE的隱私政策，並且了解平台會如何收集、使用你的資料，並且了解可以如何透過簡單的設定，了解如何控管自己的個人資料。

國際資料隱私日為一國際性活動，2008年由美國與加拿大首次發起，前身為歐洲資料保護日。活動所探討的主題聚焦於隱私權的尊重、資料保護與建立信任，旨在促成資訊隱私與保護的相關意識與對話。為給予用戶安全可靠的服務，LINE 將會持續重視保護用戶的隱私權，並用心管理資訊。

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