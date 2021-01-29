京東方A 29日午間發公告表示，公司獲悉美國國際貿易委員會（ITC）決定對特定有源矩陣OLED顯示設備及其組件啟動337調查。

2021年1月27日，ITC投票決定對特定有源矩陣OLED顯示裝置及其組件啟動337調查。2020年12月28日，愛爾蘭Solas OLED Ltd。of Ireland向美國ITC提出337立案調查申請，主張對美出口、在美進口和在美銷售的該產品侵犯了其專利權，請求美國ITC發佈有限排除令、禁止令。中國京東方科技集團股份有限公司、北京京東方顯示技術有限公司、韓國Samsung Electronics、Samsung Display為列名被告。

公告稱，經核查，針對公司特定有源矩陣OLED產品，目前Solas OLED Ltd.主張美國專利共2件，分別涉及陣列基板和驅動電路技術。

公司表示，已成立了專門的工作組積極應對此次337調查，初步判斷，此次337調查對公司目前的生產、經營不會造成實質性影響。公司將持續跟進上述事項的進展情況，積極與相關方溝通協商，堅決維護公司及全體股東的合法權益，並根據有關規定及時履行信息披露義務。

受此影響，京東方A 29日開高走低，截至午間收盤，跌逾4％，報人民幣6.12元。

(工商 )