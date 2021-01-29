疫情導致國境封鎖，沒辦法出國，國旅爆棚也讓台灣高鐵今年大豐收，今年大方發出2個月加上1萬2千元的年終獎金。相較起來，過往是高薪保證的航空業黯淡許多，華航年終擠出3萬元，長榮航則是掛零，陸運今年明顯好於空運。

在運量提升、財務穩健、零組件本土化、擴大國旅量能四箭齊發下，讓高鐵「口袋滿滿」，去年雖因為疫情，加薪3.42％延遲了好幾個月，但在減薪跟無薪假聲中，仍是令人稱羨。

高鐵公司董事長江耀宗表示，這是考量高鐵運量、營收及淨利逐年均呈穩定成長趨勢，為照顧員工及考量公司永續發展，經綜合評估整體經濟情勢、薪資結構、競爭力、營運績效等因素後的決定，尤其針對一線人員調薪，是藉此落實照顧基層人員，並提高薪酬競爭力的企業目標。

不只在去年就提前宣布全員調薪，高鐵也宣布今年年終獎金，為「個人基本薪資2個月，再加1萬2千元」，並將在明天入帳，讓高鐵員工都能過個好年，直呼今年的狀況真是大洗三溫暖。

同樣是做運輸、同樣政府是大股東，華航今年雖然有貨運支撐，但能難補客運缺口，最後還是擠出3萬元的春節慰問金。長榮集團向來都是看獲利決定發多少年終獎金，長榮航空因為虧損，今年確定掛零。

(中時 )