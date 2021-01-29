中國外交部副部長樂玉成昨天以相互尊重、撥亂反正、重開合作、責任承擔等4個英文字母R開頭的詞語，呼籲美國和中國合作，並引用莎士比亞名言，指兩國並非注定落入「修昔底德陷阱」。

中國外交部網站發布通稿指，樂玉成28日出席中國日報社舉行以「新時代的中美關係」為題的線上「新時代大講堂」活動時，作上述表示。

樂玉成說，今年是美國前國家安全顧問季辛吉秘密訪中、「乒乓外交」50週年，當年兩國前輩推動中美關係破冰，展現非凡智慧和勇氣，「如今推動中美關係再破冰，同樣需要非凡的境界和膽識」。

他又指，美國總統拜登（Joe Biden）曾4度出訪中國，對中國並不陌生，包括1979年作為美國聯邦參議員首次訪問中國，受到時任領導人鄧小平接見，而中美關係在當年實現「正常化」。

樂玉成指，拜登日前的就職演說反覆呼籲美國民眾「要團結不要分裂」，「這也正是處理中美關係所需要的精神和態度」。

他又提出4個以英文字母R開頭的詞，表達對中美關係的期待：首先是「相互尊重」（Respect）。他指，中國無意挑戰、取代美國，中國致力提升自己，與美無爭，也盼美國尊重中國的道路、利益以及對美好生活的追求。

其次，是「撥亂反正」（Reversal）。他說，過去4年的中美關係被埋太多「雷」、挖太多「坑」、投太多「毒」，和煽動太多仇恨分裂，當務之急是撥亂反正。雙方可先邁出一小步，逐步累積共識成果，為進一步改善關係創造條件。

第三是「重開合作」（Renewal）。他指兩國雖有分歧，但有廣泛共同利益及合作需求，並特別指出防疫、經濟復甦和氣候變化等領域，可成為中美下階段合作重點。

最後則是「責任擔當」（Responsibility）。他指，中美作為世界兩個主要大國，對世界和平及發展有特殊重大責任，兩國以往在反恐、金融危機、伊波拉病毒和「巴黎氣候協定」上的經驗，說明合作的可能性。

樂玉成最後還引述英國劇作家莎士比亞（William Shakespeare）的名言「掌握我們命運的不是星座，而是我們自己」，中美關係是否會落入所謂的「修昔底德陷阱」（Thucydides’s Trap），並非命中注定，而是取決於中美的視野和選擇。

北京近期多次呼籲美國新政府改善兩國關係。中國駐美大使崔天凱日前指，唯有合作是中美的正確選擇；外交部發言人趙立堅也稱，盼美新政府能吸取川普政府「對華錯誤政策的教訓」，聚焦合作，管控分歧。

(中央社)