新北市永和警分局於28日出動各單位員警及民防、義警、義交等，至頂溪捷運站及周邊商家等，親切與民眾面對面宣導。（永和警分局提供）

新北市永和警分局於28日出動各單位員警及民防、義警、義交等，至頂溪捷運站及周邊商家等，親切與民眾面對面宣導。（永和警分局提供）

春節連續假期即將到來，警察執行春節期間「加強重要節日安全維護工作」正如火如荼展開，新北市永和警分局為於28日出動各單位員警及民防、義警、義交等，至頂溪捷運站及周邊商家等，親切與民眾面對面宣導，提供大額款項護鈔及舉家外出住所安全等為民服務措施。

並發送新春紅包袋及犯罪預防、加強取締重大違規（酒駕、闖紅燈）及防飆宣導文宣，現場互動熱絡，警、民紛紛合影留念，效果十足。

永和警分局指出，自2月3日22時起至2月18日0時止，為期15天。期間為因應大量資金流動，警方除加強各「金融機構」及「ATM補鈔」安全維護勤務外，還提供民眾申請提領「大額款項護鈔服務」，確保民眾財產安全。

另外，警方也將推動「舉家外出安全維護工作」，讓民眾外出旅遊、返鄉探親時，可就近向轄區派出所申請住居所安全維護，並在人潮聚集處所「設立機動派出所」，就近服務民眾等多項便民措施，希望民眾可以多加利用。除此之外，為使失蹤人口能夠早日返家團圓，警方將「加強失蹤人口查訪、協尋」，也希望民眾能踴躍提供相關資訊，幫助失蹤人口早日與家人團聚。

永和警分局表示，110年加強重要節日安全維護工作有「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」三大工作主軸，警方除針對治安、交通方面加強勤務作為外，為使民眾更了解「民眾安心」多項服務措施，這次特別動員多名警、民力共同至轄區捷運站等人潮聚集場所，向民眾說明服務作為及內容，希望民眾能善加申請利用，讓永和區市民都平安過新年。

(中時 )