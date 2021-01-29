台北地院審理立委集體貪汙案，在押立委蘇震清涉收賄2580萬元部分，今（29日）證人交互詰問完畢，蘇稱他是現任立委，跟選民有契約，絕對不會逃亡，會配合法院所有強制處分措施，希望能以500萬元交保，合議庭定下午2點開庭諭知結果。

檢方開庭表示，雖然被告表明日後不再傳喚其他證人，可認詰問證人程序結束，無勾串之虞，但蘇震清涉賄事實明確，迄今仍不認罪，不能排除逃亡可能，仍有羈押必要，以確保刑罰執行。

蘇震清則說，他是現任立委，與選民間有契約關係，絕對不會逃亡，可以配合限制出海、出境、住居，並定期至屏東住處附近的派出所報到，在經濟能力上，因為他人太好，朋友借錢他沒拒絕過，朋友卻還得很少，他才必須到處借貸周轉。

蘇強調，他沒有虧待屏東鄉親，且2000萬元也已還給李恆隆，請法官考量他的經濟能力，讓他以500萬元交保。蘇的律師則說，蘇在國外沒資產，家人都在台灣，且與李之間是否構成對價關係，法律上仍有爭議，蘇為了捍衛清白，不可能在這個時候逃亡。

同案被羈押的蘇震清辦公室主任余學洋則表示，父親年邁多病，他本身也有心血管等疾病，在被羈押後健康每況愈下，希望法官能讓他以100萬元交保，回家照顧父親，以免遺憾終身，也願意配合所有強制處分。

北院今開庭，依序將余學洋、蘇震清轉為證人身分，進行隔離交互詰問。余、蘇分別被控收受李恆隆124萬元、2580萬元，作證時均稱不了解彼此與李之間的金流。

余說，偵審期間供詞前後不一的情況，是因他在調查局做筆錄時，時序已經錯亂，但絕對沒有說謊；蘇則強調，他不知道余、李間的金錢往來，余也不會件事情都跟他報告，如果知道余有收錢，他一定不會允許。

檢方認為，蘇震清、余學良間有共犯關係，又否認犯行，證詞明顯互相掩護，企圖脫免刑責，與其他證人證詞、卷內監聽譯文等證據不符，並不可採。

(中時 )