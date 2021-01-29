自美國前總統川普成立「前總統辦公室」後，前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也沒閒著。據美國有線電視新聞網報導，梅蘭妮亞將在佛羅里達州棕梠灘成立「後白宮辦公室」，不過美版《太陽報》認為，梅蘭妮亞刻意在川普定居所海湖莊園之外成立自己的辦公室，可能是準備與川普離婚的前兆。

Melania Trump was 'counting down the minutes to leave White House and divorce Donald' https://t.co/166xysr7LK pic.twitter.com/LnnmLBNHnR — Daily Mirror (@DailyMirror) January 26, 2021

報導指出，梅蘭妮亞成立辦公室是為了持續推動自己在任第一夫人時期所提出的「力求最好」（Be Best）倡議。該倡議主要聚焦於兒童成長、網路社交媒體上的霸凌問題，以及鴉片類藥物濫用，並將聘用3名前白宮員工。不過，報導指出，當川普在競選時，她卻對於川普在推特上霸凌他人的行為不聞不問。

然而，梅蘭妮亞想要自行在海湖莊園之外成立辦公室，卻引起外界關注她與川普之間的關係。英國家庭調停專家惠妮（Louisa Whitney）表示，對於與另一半相處不愉快的某位而言，以各種理由搬出去並非不尋常，而更可能是「離婚前的準備」。她進一步說明，這可能包括購買新資產，確保在與另一半分開後能有收入，或者在情緒上也有支柱。

惠妮表示，梅蘭妮亞辦公室希望與川普分離開來，這對川普而言可能解釋為她想要離開的準備，也可能想準備建立自身角色，讓她得以繼續從事之前第一夫人的工作，也可能是建立自己的地位，「對於任何人而言，要在夫妻身分之外獨立建立起自身地位總是困難些，特別是這她的另一半的身分地位是如此的高」。

交友軟體「Wingman」創辦人威爾森（Tina Wilson）也表示，身為第一夫人、又待在沉醉於受關注的川普身旁，梅蘭妮亞過去4年都被放在顯微鏡下檢視、批評、喜愛與憎恨，她如今總算有機會創造自己的空間，選擇自己的工作並自我打造公共形象，「有了獨立辦公室，她已很明顯的表態『我已盡了職責，現在需要一點自己的時間，所以離我遠一點」。

這並非梅南尼亞首次要與川普離婚的傳聞。《每日郵報》報導，川普的前助理、白宮前幕僚紐嫚（Omarosa Manigault Newman）曾表示，她早有已在川普離開白宮後就向他提離婚，並受夠川普任職期間各種羞辱。

(中時新聞網)