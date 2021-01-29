美國最大汽車製造商通用汽車（General Motors Co）周四宣布，公司預計在2040年以前實現「碳中和」計畫，並預計在2035年以前停止銷售具排氣管排放問題的輕型汽車。

受此激勵，周四通用汽車股價上漲3.45%，收在51.04美元。

拜登在一周前宣誓就任總統，其主要政見即為解決溫室氣體排放問題，並大舉提高電動車銷量。本周一，拜登宣布美國政府約65萬輛公務車將全面汰換為電動車，以因應新政府發展乾淨能源的施政重點。

通用汽車執行長Mary Barra表示，該公司已經與捍衛環境基金（EDF）合作，將共同發展全電動車的未來願景，並希望在2035年以前新推出的輕型車不會再有排氣管排放的問題。

加州州長紐森（Gavin Newsom）去年9月宣布，加州計畫自2035年起，禁止銷售新的汽油動力客車與卡車，且數個州也已經表態將跟進這個計畫。

通用汽車可持續發展部門主管Dane Parker在記者會上表示：「我們將採取行動，以利於在2035年以前消除尾氣排放，從現在開始設定一個為期15年的目標，是絕對可以實現的」。

EDF總裁Fred Krupp發布聲明盛讚這是「向前邁出非凡一步」，並表示通用此舉明確顯示，採取行動在2035年以前消除所有來自新款輕型車的污染，對所有汽車製造商的商業計畫而言，都是至關重要的一環。

通用汽車表示，將動用公司一半以上的資本支出，並動員產品開發團隊，全力推進這個電動車與自動駕駛車發展計畫。

(時報資訊)