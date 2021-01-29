春節將至，很多家庭都會收拾打掃，幹乾淨淨的開啟一整年的好運勢。而在家居風水中，有些地方是萬萬不能動的，一動則變，變則生故，從而影響家人的運勢和健康。運勢命理網站「生肖運勢天天看」指出，以下這幾個地方，打掃時最好繞開，簡單清理即可，絕對不能輕易挪動，否則將影響家人的運勢，帶來不吉和災禍。

▍1.神位

許多人會在節日時至寺廟中祭拜，而且還會在家中設置神位，來祈求神明保佑，平安順遂，財運旺盛。神位的擺放是有一定風水講究的，最好背靠實牆，擺放在家中的尊位。切忌在年前打掃過程中，隨便挪動，或者是換個位置擺放，這都是非常忌諱的事情。不但會冒犯了神明，還會破壞了家宅的風水氣場，給家人帶來不吉和災禍。

▍2.灶台

廚房乃家宅福祿之所在，代表著家中的財庫，影響著全家人的氣運和健康。而灶台又是廚房中最重要的烹飪工具，且受到灶神的庇佑。若是它的朝向和位置發生問題，就會直接導致家宅的財運和健康受到牽連。因此，只要灶台的位置方便家人做飯、符合風水原則，就不要做出任何改動，平時勤加打掃，家人的運勢自然會平穩有序，財運亨通，累積的財富會越來越多。

▍3.大門

大門是一個家庭的門面，其風水對於家人的運勢影響極大，尤其是大門的朝向和方位是不能輕易移動的。如果一個家庭的運勢平穩，則說明大門所處方位是吉位，那麼就不要去改動。大門的朝向也和周圍的環境有很大的關係，除非是犯了風水大忌。建議經常對大門進行檢查，保持完整無損，乾淨整潔的狀態，自然會得到財神爺的保佑。

▍4.廁所

通常廁所在家中是一個比較私密隱蔽的地方，所以佈局常被人們忽略，甚至為了搭配整體佈局會對其作出調整，但其實，在風水學上這是不被允許的。廁所是污穢之氣聚集之地，作為排衰氣之用，所以宜在家中衰位，才能以衰為旺，利於家宅運勢發展。若是將廁所改到家中的旺位，則衰敗之氣會污染生旺之氣，導致家人疾病不斷，財運衰敗，夫妻感情也會遭到破裂。

▍5.睡床

睡床是人們每天放鬆身心，休息睡覺，養精蓄銳的地方，其風水直接決定著我們的身心健康。如果長期以來，睡眠安穩，生活順遂，就盡量不要挪動睡床的位置。若是清理打掃，挪開後，要盡快放回原位，則無影響。但若是將其床頭對門、床頭靠窗來擺放，則會影響居住者的睡眠品質，也會阻礙家人的財運發展。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)