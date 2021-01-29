侯友宜聽完簡報後，立即指揮工人進行拆除作業。（李俊淇攝）

新泰塭仔圳市地重畫案延宕多年，年初由榮工工程獲標，今（28）日上午9時許，由新北市長侯友宜帶隊前往拆除新莊中正路上已完成點交的建築物，並表示，等了50年，總算等到這歷史的一刻，將展現決心跟魄力改變塭仔圳。

侯友宜說，塭仔圳是新北市的門戶，每一次從國際人士坐機場捷運進到新北市，沿路看到的都是破舊的鐵工廠，不但影響國際觀瞻，更影響新北市的發展。

侯說，重畫區內約6000家工廠，自動搬遷將在今年9月與12月分階段完成，將展現誠意、決心跟魄力改變塭仔圳，改變國都之門，讓新北市在2030能夠築夢崛起就看塭仔圳，400公頃最大的土地面積的重新再造。

新北市地政局康秋桂局長表示，重劃區內新莊區中正路486號土地面積達1.1公頃，原先為紡織公司，後經法拍成為月租停車場使用，在去年第一區重劃計畫書公告後，業者自動搬遷並配合配合點交。今拆除後將成為施工基地，以進行廢棄物分類、及後續施工材料存放。

新北市地政局表示，請地上物所有權人配合於期限內將建築物內物品騰空搬離、完成斷水斷電及戶籍遷出登記；逾期未騰空搬離者，將依法不發給原核定之自動搬遷獎勵金。

(中時 )