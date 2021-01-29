美國影藝學院官方29日正式宣布競逐第 93 屆奧斯卡金像獎最佳國際電影（原最佳外語片）完整名單，其中代表台灣參賽的《陽光普照》不負眾望，報名成功，將與其他來自世界各國的92部電影角逐金獎。下月9日將公布15部片的初選短名單，3月15日則公佈最終入圍名單。

其他入選華語電影包含由陳可辛執導、鞏俐主演的《奪冠》代表大陸參賽，香港代表為周冬雨和易祥千璽主演的《少年的你》，以及新加波導演陳哲藝作品《熱帶雨》。此外，日本名導河瀨直美的《晨曦將至》及韓國影帝李炳憲主演的《南山的部長們》皆順利入選。

若《陽光普照》能順利擠進下月公布的初選短名單之中，就會是繼《賽德克·巴萊》後，台灣電影暌違9年再度進入此階段；若最終正式入圍，則是繼1993年《喜宴》、1994年《飲食男女》及2000年《臥虎藏龍》後，相隔21年再度闖進奧斯卡最佳國際電影戰場。

(中時 )