孫燕姿29日凌晨在社群發文宣布推出新單曲〈餘額〉，她幽默表示「大家怎麼跑得比我還快勒」，並向粉絲拜早年「新春來臨，祝大家年年有餘...額」，立刻湧進大批網友按讚分享，五月天阿信立馬淘氣留言「耶我第一名」，Ella也開心按讚。新單曲同步於各大數位平台上線，全球歌迷朋友們欣喜若狂，直呼：「最會創造驚喜的天后！」這也是她睽違19年的全詞曲創作，先有曲，再有詞，創作的靈感來自於很多地方，由於疫情關係暫停飛行的日子，令她可以重複去想很多事情，因而創作新曲。

拍攝數位單曲封面，孫燕姿再次回到直播音樂會的發電廠，50年前爸爸和媽媽一起當學徒的地方，場景帶點歲月斑駁的氣氛，與歌曲的意念呼應。孫燕姿描述新作〈餘額〉一開始聽起來是個愛情的歌，但其實不全然是，在某一個階段當你說：「我已經沒有餘額了。」是因為沒有辦法負荷、沒有辦法駕馭所有的事情，才會講出的一句話，一句貼切走心的話。對於一路支持她、陪伴她很久的歌迷朋友們，燕姿由衷的感謝道：「出新歌，很多時候是一個很孤單的路程，貼心的歌迷朋友不會逼我去做，感謝他們的耐心等待。」

(中時 )