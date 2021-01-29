資深媒體人曾建華因中天新聞關台案而質疑文化大學新聞系教授陳慧蓉擔任NCC鑑定人公正性，日前連續在臉書發文，卻被控告妨害自由。曾在27日赴士林地方法院應訊，陳雖親自出庭，卻申請隔離問訊；曾隨後翻閱卷宗發現，陳提告原因，在於稱她是「民進黨的馬前卒」而不滿，曾事後則說：「也只是剛好而已吧！」

中天新聞台被迫離開52頻道，轉戰網路已1個多月，日前曾建華在臉書連續發文，重批擔任NCC鑑定人的陳慧蓉，因此而被提告。

曾建華昨日在臉書發文表示：「前天晚上睡不著，因為昨天一早要出庭應訊。有點興奮有點緊張，很奇妙的感覺。想快點知道文化大學新聞系第25屆畢業生、前系主任、現任副教授陳慧蓉到底告了我什麼？」

曾建華談起前日出庭情況，直說「陳慧蓉親自出庭應訊，但她申請隔離問訊，即不必面對被他告的人，主任檢察官依他的職權同意了。小遺憾。」

曾建華稱，因為兩人沒有面對面，因此只能在陳慧蓉提供給檢察官的卷宗上，查看提告內容與原因。「這是一份經過專業製作的像一本書一樣的卷宗。法警翻的很快我沒看的太仔細，只看到一條，似乎是我說她是『民進黨的馬前卒』被控以『妨害名譽』的樣子。此外還有恐嚇、妨害自由等語。」

「回家的路上我就在想，這馬前卒3個字有問題嗎？」曾建華認為，「馬前卒」是一中性名詞，是新聞特稿寫作的用詞之一種，陳慧蓉大概因為沒有新聞實務經驗而不理解。「一般人如你我並不配成為民進黨的馬前卒的。陳慧蓉具有博士學位、教授身份乃具有良好個人條件。」

曾建華更提到，查閱過去新聞資訊，發現陳慧蓉還是反服貿連署的發起人，而「反服貿」係專業的財經議題，也是民進黨發動的政治活動，「陳慧蓉以一介新聞傳播學者擔任連署發起人，以馬前卒形容陳慧蓉，只是剛好而已吧！」

曾建華反問，若說「陳慧蓉是國民黨的馬前卒」因不是事實，即確實有妨害名譽之嫌。反之，陳慧蓉覺得若是做民進黨的馬前卒是一種名譽的妨害，那是置目前的執政黨於何地？

對於曾建華所提及之相關問題，還有出庭應訊等事，記者連續兩日聯繫陳慧蓉，但都沒有回應。

(旺報 )