大陸寶鋼3月盤價開平高盤，中鋼(2002)將於下周開出3月內銷盤價，預期也是開平高盤。中鋼開月盤的熱軋已連續8個月上漲，預估3月漲幅較前二個月減緩；整體第一季鋼價仍大漲，鋼廠上下游均可望受惠，第一季本業獲利比上季增長可期。

大陸寶鋼為因應農曆春節，25日提前開出3月份內銷盤價，為平高盤，除厚板、熱軋及冷軋價格持平外，其它熱鍍鋅、電鍍鋅及非方向性電磁鋼片等相關產品，每公噸上調人民幣200～300元。

中鋼也將於下周開出3月份內銷盤價，預計將順勢，跟著開平高盤價的機會增加。

中鋼董事長翁朝棟看好上半年鋼市前景，他表示，近期大陸、歐美等多國加碼力道拚經濟振興，且加強接種疫苖以努力控制疫情，再加上春節後接著就是鋼鐵傳統旺季，預期鋼材需求力道可望延續至第二季，他看好上半年鋼市前景，並對營運呈現V型反轉深具信心。

中鋼1～2月內銷盤價大漲外，預期下周一開出的3月盤價，仍可望開出平高盤，推升第一季獲利動能。中鋼因第一季接單滿檔，為因應下游需求，決定自2月10日起至2月16日期間的七天連假，包括高爐廠、軋鋼廠等所有的產線都將正常運轉，全力生產鋼材。

中鴻(2014)也預定下周開出3月內銷盤價，可望開進開出平盤以上。

位居下游的鍍面大廠燁輝(2023)1、2月隨勢調漲內外銷鋼價，營運持續受惠，因應1月及2月內外銷接單滿檔，包括冷軋、鍍鋅及烤漆產線於春節假期期間都不停產。

今年以來鋼價漲勢加速，中鋼1月七大項產品價格全面大漲，每公噸調漲1,200～1,500元，平均漲幅6.1%：隨著原料價格上漲以及需求強勁，各國鋼廠紛紛調高報價，中鋼2月內銷盤價平均漲幅提高至9.5%，各品項每噸調漲2200元至3000元不等。

(時報資訊)