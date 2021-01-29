喪家治喪傳統習俗有燒庫錢需求，近年常遭詬病空汙挨罰，台南市首座公營庫錢爐2月5日將在南山公墓區內落成啟用，新爐加裝合格的環保設備，台南市葬儀公會理事長李柏奇認為仍不足消化每天喪家的庫錢需求，仍盼開放民間庫錢燃燒，輔導合法化。

喪家治喪儀式中，傳統習俗會為亡者焚燒庫錢，平均每戶燃燒的庫錢約300公斤，台南市統計每天平均約35戶，一般都由業者受喪家委託，以露天燃燒方式處理。

台南市政府以往從未設立專門燒庫錢的公營金爐，近年來環保意識抬頭，不斷有人檢舉空汙，台南市環保局多次對焚燒庫錢的業者開罰取締，業者去年被罰到忍無可忍，跑到台南市立殯儀館內燒庫錢抗議。

台南市民政局今年終於在南山公墓內興建首座庫錢爐，可望在農曆年前就落成啟用，每戶收費定價在3000元，較一般業者定價1000元為高。民政局生命事業科解釋，因為新爐造價1400萬元，設有環保空汙處理設備，需要每年更換環保耗材，因此成本較高。

台南市民政局解釋，首座庫錢爐專供喪家出殯時焚燒庫錢使用，不燒宮廟金紙與清明祭祖的紙錢，每天上午8時營業到下午4時，最多可處理8戶喪家庫錢，今年打算在柳營再設兩座庫錢爐，供溪北地區喪家使用。

台南市葬儀公會理事長李柏奇認為，台南市平均每天約有35戶喪家有焚燒庫錢需求，1座公營庫錢爐只能消化部分件數，盼政府輔導民間業者合法化，開放業者營業，消化喪家燒庫錢的需求。

(中時 )