台灣民意基金會26日公布最新民調，行政院長蘇貞昌的民意支持度與4個月前相比，驟減13.5個百分點，約流失260萬人的支持。對此，資深媒體人黃暐瀚昨(28日)在網路政論節目中提到，除非蘇貞昌民調掉到3成，不然會一直做，如果2022年民調還是跟現在一樣，那麼他不會下台。

根據台灣民意基金會民調結果顯示，蘇貞昌上任兩年整體施政表現，5成2滿意，4成2不滿意，滿意者比不滿意者多10.6個百分點。黃暐瀚28日在台灣民眾黨推出的網路直播政論節目《踢批批開講Live》中談論，除非蘇貞昌民調掉到3成，不然會一直做，如果2022年民調還是維持這樣，那麼將不會下台，他現在是「歡喜做，甘願受，衝衝衝」。

另外，黃暐瀚直指，蔡英文去年8月28日一講萊豬進口，蘇貞昌就上來扛，大家想說萊豬進口後，對他會有反彈聲浪，但現在還有五成滿意度，其實現在該緊張的應該反而是副總統賴清德與桃園市長鄭文燦，如果這樣下去 怎知道他沒有下一步。

黃暐瀚進一步分析，接下來日本核食一定會進來，說不定時程會比大家想像中快，因民進黨政府走抗中路線，需要美國、日本幫忙，所以當美國要買萊豬，台灣沒辦法說不，但當萊豬都擋不住，加上核食進口議題開放的門檻也比較低，開放的速度會比大家想像的還快。

(中時新聞網)