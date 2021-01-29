腦損傷患者透過積極復健治療，不僅可以降低失能程度，也能減少照顧者的負擔。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

21歲江姓男子因車禍造成創傷性腦損傷、顱內出血，且有多處骨折，緊急手術於加護病房觀察後，傷勢逐漸穩定，但需要長期復健，他轉至PAC病房執行腦中風急性後期照顧計畫，經12周密集復健，他從臥床無法起身，到出院時可自行行走，恢復基本自理功能。大千醫院29日藉此案例鼓勵更多患者及家屬。

腦中風急性後期照顧計畫（PAC），以腦中風病人為主要治療對象，經衛福部擴大計畫治療對象，納入創傷性神經損傷（創傷性腦損傷）、脆弱性骨折、衰弱高齡的病人，能在黃金恢復期提供積極治療，包含病房端的專業醫療，復健相關的物理、職能、語言及心理治療等。

復健科物理治療師林立珍表示，江姓男子到院時無法獨立起身坐床邊，缺乏語言表達功能，對指令理解有困難，住進PAC病房安排物理、職能、語言等課程，經過積極且密集的復健治療後，他進步到能獨立行走及上下樓梯，日常生活有基本自理能力，語言表達及理解能力也獲得改善。

腦血管疾病是國人十大死因的第4名，病人發病後的功能狀況，是照顧者與社會資源的沉重負擔，復健科醫師陳克銘表示，腦血管疾病病人在狀況穩定後，若能把握黃金治療期接受復健治療，可以降低病人的失能程度，經PAC計畫積極治療的病人，近9成在失能評估及日常生活評估都有大幅進步。

(中時 )