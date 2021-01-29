台北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心）預計在2022年開幕，將採行政法人組織模式經營，預計今年5月掛牌上路，台北市文化局今（29）日公布首任董事長，將由優人神鼓創辦人劉若瑀擔任。

劉若瑀表示，她歷經台灣戲劇的發展，從實驗劇場、小劇場運動到創立優劇埸、到優人神鼓，「參與台北表演藝術中心，於我而言是從一個藝術創作的堅持到藝術領域的推動。這是一個服務的機會，是一個放下自我的功課，是將自己放下成全別人的時刻，是行者的道路中最後一個大道路。」

劉若瑀表示，創造力是北藝中心的核心價值，「它將成為台北的活力之泉，成為人與人、人與環境、人與自己、與歷史、過去、未來的創意場域。成為藝術無國界、無種族、無心界的本源能量體。期望讓台灣的年輕人安心於自己的想像，安心於自己的敞開和勇氣來創造這個時代人的藝術。」

首屆董監事名單包括董事共15位，監事5位。除劉若瑀，民間出任董事為北藝中心總監王孟超、interplan安益國際集團創意長王騰崇、台北藝術大學教授平珩、國家表演藝術中心董事吳靜吉、忠泰建築文化藝術基金會執行長李彥良、前國家兩廳院藝術總監李惠美、台灣好基金會執行長李應平、台灣AI實驗室創始人杜奕瑾、衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉、中國信託商業銀行文教基金會董事長馮寄台、台北市文化基金會副執行長楊淑鈴、台新銀行文化藝術基金會執行長鄭雅麗、台北藝術大學劇場設計學系教授簡立人等人。

民間獲聘監事為果陀劇場藝術總監暨創辦人梁志民、敦偉聯合會計師事務所所長陳柏華、台灣戲曲學院民俗技藝學系教授陳碧涵及國立政治大學企管系教授樓永堅等人。

(中時 )