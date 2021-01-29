台中27歲的五寶爸爭議不斷，除遭前房東爆料留下滿地垃圾不清理，如今又涉兒虐風波，慘遭撻伐。一名網友感慨地說，社會上有許多類似五寶爸的家庭存在，他曾見過夫妻婚後連生5女但都不教，最後15歲的大女兒到處亂睡、懷孕後連孩子是誰的都不知道。像這樣父母原就處在社會底層，生子也不教養，最後孩子只會複製上一代貧窮，且歪曲的價值觀也令人擔憂。

一名網友在PTT上發文分享，之前因為老爸工作的關係，認識一戶人家，爸爸是個小流氓，滿口檳榔又好吃懶作；媽媽長得比較好看但很胖，與爸爸相比行為較正常，但可悲的是，夫妻倆都沒有在教小孩，且男方為了要個兒子，竟讓妻子不斷懷孕生子。

該網友指出，這對夫妻接連生下的五個女孩，但因為這對夫妻幾乎沒有在教育小孩，因此大女兒自15歲起就到處玩、到處跟人睡，也總是出口成髒。後來意外懷孕，連腹中孩子的爸爸是誰都不知道。最扯的是，這對夫妻知道女兒懷孕之後，竟還想要敲竹槓，揚言要告所有睡過女兒的男生，若他們不願意給賠償金，就要告死他們。

該網友表示，大女兒生完小孩之後，竟然因為糖尿病住院一個月，讓他覺得扯爆了，也忍不住感嘆「其實社會上像五寶爸的家庭很多」。

貼文引起網友熱議，「有聽過這種+1」、「社會底層就是這樣」、「這樣的家庭常常都是社會弱勢，只希望小孩不會淪為五寶爸的生財工具」、「鄰居從媽媽到女兒到孫子都國中沒畢業就當媽，鄰居47歲當阿祖」，另也有網友說，這種家庭最大的問題其實是「生而不教」，「唉，小孩生了沒教，真的慘」、「生而不教造成很多問題」。

(中時新聞網)