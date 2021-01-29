國際透明組織（TI）28日公布2020年清廉印象指數（CPI），全球計有180個國家及地區納入評比，台灣排名第28名，在滿分為100分中，分數為65分，與2019年相同，超過全球84％受評國家，維持近年最佳成績，法務部廉政署表示，這是國際間對台灣的持續肯定。

廉政署指出，若以亞太地區觀察，我國名次僅次於紐西蘭、新加坡、澳大利亞、香港、日本及不丹，居亞太第7名，與2019年相同，顯示政府整體廉政建設穩定推展。

廉政署說，CPI主要量測各國公部門貪腐情況及公私部門往來互動情形主觀印象，所以為了提高評比分數，首重降低貪腐對企業活動的不利影響，防杜官商不當互動。我國政府近年致力完善反貪腐法制，推動揭弊者保護法草案立法，強化利益衝突迴避機制；又針對國家重大建設成立機關採購廉政平台，促進行政透明化措施，鼓勵全程作業公開透明，降低政府重大採購及公共事務推動過程的風險疑慮，均有助於提升外界對政府清廉程度的正面評價。

廉政署強調，將繼續落實聯合國反貪腐公約的各項要求，接軌國際，致力公私部門交流，推廣企業誠信，與私部門建立反貪腐夥伴關係，精進各方面廉政措施，以降低貪瀆案件犯罪率，提高貪瀆案件定罪率，落實人權保障為目標，強化防貪網絡。

(中時 )