全球領先的高效能感測器解決方案供應商ams（艾邁斯半導體）宣布其在2020年12月10日舉行的vivo 2020全球供應商大會上，獲得2020年最佳創新獎和2020年最佳交付獎。自超過100個vivo供應商中雀屏中選，這些獎項是對ams出色的交付效率和創新技術研發能力的高度肯定。會後，負責供應鏈業務的vivo資深副總裁暨採購長甄志強並親自將獎項頒給了ams。

作為專注於智慧型手機設計與開發，智慧型終端和智慧型線上服務的全球品牌，儘管受到2020年COVID-19疫情的影響，vivo仍達成了1.3億部手機的全球銷量。即使在這種背景下，為了滿足客戶需求並不斷提高供應鏈的靈活性，ams以優異的效率和產品品質實現了交貨目標。

最佳創新獎代表了vivo在技術創新領域對ams的一貫肯定和讚許。自2015年以來，ams開始為vivo的智慧型產品提供感測技術，並建立了緊密的合作夥伴關係。在智慧型手機顯示管理和影像質量等關鍵領域，ams一直是vivo智慧型產品不斷創新的力量。由於兩家公司對技術創新都具備高度熱情，因此奠定了雙方堅實的合作基礎。

目前，ams的TMF8801飛時測距（ToF）感測器，TCS3701光學感測器，TCS3707色彩和接近感測器都廣泛用於vivo X系列Android專業旗艦手機。這為ams在behind-OLED，雷射偵測自動對焦（LDAF）和其他領域的技術提供了最佳的應用舞台。作為ToF感測器領域的領導者，TMF8801為帶有LDAF的後置手機相機提供最佳支援，可大幅提高手機的快速對焦能力和影像品質。

甄志強表示，創造世界一流的智慧型設備並為消費者提供終極的產品體驗一直是vivo企業願景的驅動力。我們願意與ams一起前進，以迎接智慧型設備市場和技術領域的多重挑戰。作為我們最重要的業務合作夥伴，ams在技術創新和優異產品供應方面的支援，是將vivo產品成功推向市場並獲得消費者廣泛認可的重要保證。

ams集團大中華區銷售與市場高級副總裁陳平路表示，我非常感謝vivo對ams的認可。從全螢幕顯示技術的不斷創新到手機影像系統的演進，ams領先感測器技術與vivo優異產品的結合，讓我們共同在智慧型設備取得了突破進展。我們期待在相互信任和互惠的基礎上，進一步深化與vivo在3D或生物感測領域的合作，為消費者帶來更新的用戶體驗。

(工商 )