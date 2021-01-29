華山基金會每年歲末都在全台募款為3失長輩逐戶發送年菜，台南市今年需募得2600份年菜經費，至今仍差3成資金尚未到位，華山安南站29日找來京城銀行安和分行贊助，除了義賣春聯，業者4年來已贊助華山基金會超過20萬經費。
華山基金會平時照顧失能、失智、失依長輩，每到歲末都會募款，為每位長輩提供1份年菜送到家中，今年台南市共需2600份年菜，下周開始送餐，惟募款經費至今仍差3成，29日有金融業參加相挺。
京城銀行不僅提供場地給華山基金會義賣春聯，更連續4年捐助經費。華山基金會照顧的105歲黎姓阿嬤到場代表感謝。
京城銀行安和分行經理陳柏亨表示，華山基金會照顧本鄉本土的長輩，與京城銀行專業服務、在地感動的理念相同，因此持續贊助華山。安南站站長廖佩伶表示，京城銀行連續4年參與年菜贊助，經費超過20萬。
從事中古車買賣的民眾吳宗利表示，每年都到京城銀行安和分行參與春聯義賣活動，他認為有捨就有得，來這裡買春聯回家，感覺家中更平安。
(中時 )
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