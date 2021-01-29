2021年已經過了1個月，但有些生肖的運勢仍非常不順，並未因新的一年到來而逆轉勝，其中屬牛、龍、馬、羊、狗的人甚至還將遇到犯太歲，不過有些生肖撐過1月後，度過人生的難關，也將迎來好運勢，近日《搜狐》就分享3個熬過1月29、30及31日後，牛年財運將爆棚的生肖。

1.生肖蛇

屬蛇的人成熟穩重，做事效率高、不偷懶，先前因出納官沒有吉星庇佑，因此凡事都不順利，身邊也難有好事發生，不過至1月29、30及31日，他們人生將度過難關，財運也跟著上漲，將迎來飛黃騰達的好機會。不過近日要克制自己的脾氣，盡量遠離酒肉朋友，才不會因此惹禍上身。

2.生肖雞

屬雞的人不僅聰明，做事也非常認真，不過先前田宅宮受凶星「沉浮」作祟，導致運勢不佳，工作上大起大落，相當不穩定，直到1月29、30及31日，他們也將擺脫衰運，被福星眷顧，遇到良好機遇也跟著變高，有機會從谷底翻身，不過他們好運大多集中在後半輩子，前期別因遇好運而怠惰，更要藉著運氣好好努力工作。

3.生肖猴

屬猴的人外貌出眾，生性忠誠可靠，為人也非常幽默風趣，先前財帛宮受到煞星「地劫星」干擾，因此運勢極為不順，甚至還有破財之災，因此要好好把握1月年底過後運勢，他們的人生大難已過，婚神星將進入愛情宮，吸引不少異性主動追求，桃花還會引領整體運勢一起旺，在工作上也得心應手，能力表現突出，還有升職加薪的機會。

(中時新聞網)