90多歲的樊姓老翁，因重病住進北市某大醫院，2020年9月時，同房住進另1名女病患，色膽包天、來日無多的樊翁竟趁半夜，起身偷摸對方私密部位，而且一連4天，被害人事後向警方報案，但老翁於11月病逝，士林地檢署偵查後，日前依不起訴處分。

警方調查，老翁因重症9月初時住進醫院病房，當時院方即表示狀況不太樂觀，可能只剩半年可活，被害女子則是稍後入住。

據被害人指稱，犯嫌先以言語騷擾，對她表示：「我現在老了，雞雞變小很多，以前我有23公分！」、「妳怎麼長得這麼漂亮，每次看妳我都會硬…」甚至有一次直接對著被害人摸鳥自慰。

被害人指控，9月9日半夜時，老翁走到她的病床，先是觸摸她的肚子，接著向下亂摸，第1次她因害怕不敢出聲，此後連續4個晚上，老翁都以類似方式偷摸被害女子，時間都是凌晨1時左右，被害女事後出院，忍無可忍向警方提出性騷擾告訴。

士林地檢署日前偵查時，發現老翁已於2020年11月初因病身亡，依刑事訴訟法給予不起訴處分。

(中時 )